Вратарь сборной Албании Бериша стал игроком «Торино»
11:14
Голкипер Этрит Бериша перешел из СПАЛа в «Торино», сообщает официальный сайт туринского клуба. Контракт с 32-летним албанским футболистом рассчитан на три года.
В минувшем сезоне за СПАЛ в серии Б Бериша провел 27 матчей и пропустил 35 голов.
Портал transfermarkt.de оценивает вратаря в 2,2 миллиона евро.
На счету Бериши 65 игр в составе сборной Албании.
?? | UFFICIALE— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 3, 2021
Berisha ? un nuovo giocatore del Toro! Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.
Benvenuto! ??#SFT pic.twitter.com/8UwYHXPUU9
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