Вратарь сборной Албании Бериша стал игроком «Торино»

Голкипер Этрит Бериша перешел из СПАЛа в «Торино», сообщает официальный сайт туринского клуба. Контракт с 32-летним албанским футболистом рассчитан на три года.

В минувшем сезоне за СПАЛ в серии Б Бериша провел 27 матчей и пропустил 35 голов.

Портал transfermarkt.de оценивает вратаря в 2,2 миллиона евро.

На счету Бериши 65 игр в составе сборной Албании.