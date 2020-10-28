Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал несправедливым проведение еврокубков в разных странах на разных условиях. Из-за пандемии коронавируса в некоторых странах фанатов можно пускать на трибуны, в других — нет.

— «Шахтер» играл против «Интера» с 15 тысячами фанатов. Думаю, они помогли, — цитирует Football Italia Капелло. — Домашние команды всегда имеют преимущество.

«Интер» и другие итальянские клубы вынуждены играть без зрителей. Домашние болельщики могут иногда влиять на арбитров. Это большая несправедливость, которая должна регулироваться УЕФА. Несправедливо, что одни команды могут играть со своими болельщиками, а другие — нет.

Я придаю этому большое значение, фанаты могут оказать влияние. Игрокам без характера лучше играть без болельщиков, но тем, у кого он есть, это может помочь.