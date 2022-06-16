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Сегодня, 13:58

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Де Шильо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» объявил о продлении контракта с защитником Маттиа Де Шильо.

Новое соглашение с 29-летним итальянцем действует до конца июня 2025 года.

Де Шильо выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах за команду.

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/de-sciglio-e-rinnovo
Маттиа Де Шильо
Футбол
ФК Ювентус
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
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Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
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 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

 28 1 10
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