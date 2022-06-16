«Ювентус» объявил о продлении контракта с Де Шильо

«Ювентус» объявил о продлении контракта с защитником Маттиа Де Шильо.

Новое соглашение с 29-летним итальянцем действует до конца июня 2025 года.

Де Шильо выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах за команду.