Аллегри расплакался на вечере памяти тренера Галеоне

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри отдал дань уважения своему наставнику Джованни Галеоне на вечере памяти 28 мая, разволновавшись до такой степени, что не смог сдержать слез во время своей речи.

Бывший тренер «Милана» расплакался на мероприятии в Пескаре, посвященном Галеоне, который скончался 2 ноября 2025 года в возрасте 84 лет.

Галеоне был тренером Аллегри во время его игровой карьеры. Галеоне тренировал Аллегри, когда они работали вместе в «Пескаре» с 1987 по 1991 год, в «Перудже» в сезоне-1991/92 и в «Наполи» в сезоне-1997/98.

«Определяющей характеристикой этого тренера было, несомненно, то, что он был пионером, опередившим всех остальных. То, что он говорил 30 или 40 лет назад, актуально и сегодня и, в некотором смысле, все еще инновационно.

Не относиться к себе слишком серьезно, но относиться к делу очень серьезно. Это еще один урок, который я пронес с собой и надеюсь никогда не потерять.

Я в последний раз видел его в Удине в прошлом году. Даже там он улыбался, всегда готовый найти нужные слова. И я верю, что, откуда бы он за нами ни наблюдал, он, безусловно, видит, как сильно любит его этот город», — цитирует 58-летнего Аллегри La Gazzetta dello Sport.

25 мая Аллегри был уволен с поста главного тренера «Милана» после домашнего поражения от «Кальяри» (1:2) в 38-м туре Серии А. По данным инсайдера Фабрицио Романо, он возглавит «Наполи».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max