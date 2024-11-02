Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 13:50

Корнеев о Чалове: «Он на голову сильнее Мусаева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий греческого клуба ПАОК Федор Чалов.
Нападающий греческого клуба ПАОК Федор Чалов.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нападающий ПАОКа Федор Чалов еще проявит себя в чемпионате Греции.

— Мусаев как нападающий сильнее Чалова?

— Нет, Чалов на голову сильнее!

— Почему тогда Чалов пока почти ничего не может показать в чемпионате Греции?

— Сложно сказать, почему у Федора пока не складывается. Адаптация, новый чемпионат, новый тренер... Но мне нравится, в какой он сейчас форме. Так что голевые действия не за горами.

26-летний Чалов в летнее трансферное окно перешел в ПАОК из ЦСКА. С того момента россиянин провел 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Тамерлан Мусаев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости