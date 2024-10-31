Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос», сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский специалист подписал контракт до 2026 года. Витория заменит на этом посту Диего Алонсо, с которым «Панатинакос» выиграл три матча из девяти в нынешнем сезоне чемпионата Греции.

Виктория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем матче «Панатинаикос» сыграет в гостях с «Волосом» в рамках 10-го тура греческой суперлиги. Встреча пройдет 3 ноября.