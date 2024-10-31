Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 20:12

Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос», сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский специалист подписал контракт до 2026 года. Витория заменит на этом посту Диего Алонсо, с которым «Панатинакос» выиграл три матча из девяти в нынешнем сезоне чемпионата Греции.

Виктория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем матче «Панатинаикос» сыграет в гостях с «Волосом» в рамках 10-го тура греческой суперлиги. Встреча пройдет 3 ноября.

Футбол
ФК Панатинаикос
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
Читайте также
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Степашин о Чалове в ПАОК: «В Греции ты вряд ли вырастишь в классного игрока»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости