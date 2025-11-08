Футбол
8 ноября, 00:27

«Вердер» вырвал победу над «Вольфсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вердер» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

В конце первого тайма полузащитник Маттиас Сванберг вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 83-й минуте — забил Йенс Стаге. Уже в добавленное время отличился Самуэль Мбангула и принес команде победу.

«Вердер» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» идет на 12-й строчке — 8 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.
07 ноября, 22:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:1
Вольфсбург

Футбол
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
«Хоффенхайм» на выезде победил «Вольфсбург»

«Унион» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6
 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 8 1 2
Вся статистика

