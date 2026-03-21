Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Эмре Джаном. В начале марта хавбек порвал «кресты»
Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с полузащитником Эмре Джаном.
Новое соглашение с 32-летним немцем действует до конца июня 2027 года.
Джан выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 16 матчей и забил 3 гола.
1 марта в матче 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3) Джан получил разрыв крестообразной связки левого колена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
5
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
6
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
7
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|- : -
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0
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