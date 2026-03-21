Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Эмре Джаном. В начале марта хавбек порвал «кресты»

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с полузащитником Эмре Джаном.

Новое соглашение с 32-летним немцем действует до конца июня 2027 года.

Джан выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 16 матчей и забил 3 гола.

1 марта в матче 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3) Джан получил разрыв крестообразной связки левого колена.