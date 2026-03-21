Дортмундская «Боруссия» отыгралась со счета 0:2 и победила «Гамбург»

Дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Гамбург» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги — 3:2.

Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Филип Отеле. На 38-й минуте Альбер Самби Локонга удвоил преимущество «Гамбурга».

Победу дортмундцам принес дубль защитника Рами Бенсебаини, который дважды реализовал пенальти — на 73-й и 84-й минутах. Еще один гол на 78-й минуте записал на свой счет Серу Гирасси.

«Боруссия» (61 очко) остается на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 9 очков. «Гамбург» с 30 очками идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.

21 марта, 20:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

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