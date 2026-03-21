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Дортмундская «Боруссия» отыгралась со счета 0:2 и победила «Гамбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Гамбург» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги — 3:2.

Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Филип Отеле. На 38-й минуте Альбер Самби Локонга удвоил преимущество «Гамбурга».

Победу дортмундцам принес дубль защитника Рами Бенсебаини, который дважды реализовал пенальти — на 73-й и 84-й минутах. Еще один гол на 78-й минуте записал на свой счет Серу Гирасси.

«Боруссия» (61 очко) остается на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 9 очков. «Гамбург» с 30 очками идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.
21 марта, 20:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
3:2
Гамбург

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Источник: Таблица Бундеслиги
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Гамбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

 3 0 0
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