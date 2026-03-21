Дортмундская «Боруссия» отыгралась со счета 0:2 и победила «Гамбург»
Дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Гамбург» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги — 3:2.
Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Филип Отеле. На 38-й минуте Альбер Самби Локонга удвоил преимущество «Гамбурга».
Победу дортмундцам принес дубль защитника Рами Бенсебаини, который дважды реализовал пенальти — на 73-й и 84-й минутах. Еще один гол на 78-й минуте записал на свой счет Серу Гирасси.
«Боруссия» (61 очко) остается на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 9 очков. «Гамбург» с 30 очками идет 11-м в турнирной таблице.
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Источник: Таблица Бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
5
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
6
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
7
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|- : -
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0
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