Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о расторжении контракта со спортивным директором Себастьяном Келем. Решение принято по обоюдному согласию.

Кель работал в структуре клуба с 2018 года, а в 2022-м занял пост спортивного директора. Генеральный директор «Боруссии» Ларс Риккен поблагодарил специалиста за работу.

«В открытом разговоре мы пришли к общему мнению, что лето — подходящее время для перемен. Чтобы обе стороны могли к нему подготовиться, мы договорились о немедленном прекращении работы. Нас с Себастьяном связывает долгая история. Мы не только вместе играли за «Боруссию», но и в 2002 году вместе стали чемпионами Германии. Себастьян внес огромный вклад в развитие нашего клуба, и мы очень благодарны ему за его преданность и усилия», — заявил Риккен.

46-летнему Келю предстоит новый вызов в карьере. В бытность игроком он выступал за дортмундцев с 2001 по 2015 год, проведя 362 матча и забив 22 гола.