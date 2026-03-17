Защитник «Аугсбурга» Бэнкс отказался от вызова в сборную США

Защитник «Аугсбурга» Ноакай Бэнкс не присоединится к сборной США в предстоящее международное окно. Он все еще не принял окончательного решения, будет ли выступать на взрослом уровне за Германию или Соединенные Штаты Америки, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Немецкое издание Kicker сообщило, что 19-летний Бэнкс не примет участия в сборе американской команды. США сыграют с Бельгией 28 марта, а затем с Португалией тремя днями позже.

«Ноакай еще не принял решение и хочет сделать правильный выбор для себя и своей карьеры», — сообщил источник.

19-летний защитник, дебютировавший в сезоне-2024/25, в текущем сезоне в 21 матче забил один гол и сделал одну результативную передачу. У него двойное гражданство: отец — американец, мать — немка. Сам Ноакай родился на Гавайях, но в возрасте семи недель семья вернулась в Германию. Родители развелись, но он сохранил связь с отцом. Восьмилетним мальчиком он пришел в академию «Аугсбурга» и с тех пор живет в Германии.

Бэнкс выступал за сборную США на юношеском чемпионате мира 2023 года, а в сентябре участвовал в тренировочном лагере взрослой команды, но на поле не выходил. Учитывая, что до чемпионата мира осталось менее 100 дней, а он пропускает мартовский сбор, его попадание в окончательную заявку США маловероятно. Источник также добавил, что защитник восстанавливается после травмы стопы, из-за которой пропустил последний матч.

В интервью ESPN в прошлом месяце Бэнкс тепло отзывался об опыте работы с американской командой и признавал, что контакты с Германией ставят его перед трудным выбором. Правила ФИФА позволяют ему сменить спортивное гражданство, если он решит играть за Германию.

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