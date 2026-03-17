Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 марта, 02:32

Защитник «Аугсбурга» Бэнкс отказался от вызова в сборную США

Павел Лопатко

Защитник «Аугсбурга» Ноакай Бэнкс не присоединится к сборной США в предстоящее международное окно. Он все еще не принял окончательного решения, будет ли выступать на взрослом уровне за Германию или Соединенные Штаты Америки, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Немецкое издание Kicker сообщило, что 19-летний Бэнкс не примет участия в сборе американской команды. США сыграют с Бельгией 28 марта, а затем с Португалией тремя днями позже.

«Ноакай еще не принял решение и хочет сделать правильный выбор для себя и своей карьеры», — сообщил источник.

19-летний защитник, дебютировавший в сезоне-2024/25, в текущем сезоне в 21 матче забил один гол и сделал одну результативную передачу. У него двойное гражданство: отец — американец, мать — немка. Сам Ноакай родился на Гавайях, но в возрасте семи недель семья вернулась в Германию. Родители развелись, но он сохранил связь с отцом. Восьмилетним мальчиком он пришел в академию «Аугсбурга» и с тех пор живет в Германии.

Бэнкс выступал за сборную США на юношеском чемпионате мира 2023 года, а в сентябре участвовал в тренировочном лагере взрослой команды, но на поле не выходил. Учитывая, что до чемпионата мира осталось менее 100 дней, а он пропускает мартовский сбор, его попадание в окончательную заявку США маловероятно. Источник также добавил, что защитник восстанавливается после травмы стопы, из-за которой пропустил последний матч.

В интервью ESPN в прошлом месяце Бэнкс тепло отзывался об опыте работы с американской командой и признавал, что контакты с Германией ставят его перед трудным выбором. Правила ФИФА позволяют ему сменить спортивное гражданство, если он решит играть за Германию.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная США по футболу
ФК Аугсбург

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Ирана не уведомляла АФК о снятии с чемпионата мира-2026

Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира-2026 в Мексику

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости