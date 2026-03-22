Дубль Небеля принес «Майнцу» победу над «Айнтрахтом»

«Айнтрахт» на выезде проиграл «Майнцу» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги — 1:2.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Пауля Небеля на 6-й минуте. Гости отыгрались спустя 14 минут — забил Натаниэль Браун. На 89-й минуте Небель оформил дубль и принес победу «Майнцу».

«Айнтрахт» (38 очков) занимает седьмое место в Бундеслиге. «Майнц» (30 очков) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.

22 марта, 17:30. Mewa Arena (Майнц)

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