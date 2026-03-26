Экс-игрок «Спартака» Фати проходит тренерскую стажировку в «Герте»
Немецкий тренер и экс-игрок «Спартака» Малик Фати проходит стажировку в «Герте» в команде главного тренера Штефана Ляйтля, сообщает Bild.
«Это часть моей стажировки, которую я прохожу в рамках получения лицензии Pro DFB. Конечно, я прохожу ее в своем бывшем клубе. Интересно, что многие вещи в первой и второй лигах делают похоже. Различия увлекательны, и мы обсуждали их после тренировок. Это создает дополнительную ценность для обеих сторон», — цитирует издание 42-летнего немца.
Сейчас у Фати лицензия категории А. Он работает ассистентом главного тренера «Штутгарта». Ранее был тренером молодежной и дублирующей команд «Герты».
Фати вместе со «Спартаком» в 2009 году завоевал серебро чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0-0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Хоффенхайм
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Байер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
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9
|Аугсбург
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|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|00:00
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|00:00
|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|00:00
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|00:00
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
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