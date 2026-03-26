Экс-игрок «Спартака» Фати проходит тренерскую стажировку в «Герте»

Немецкий тренер и экс-игрок «Спартака» Малик Фати проходит стажировку в «Герте» в команде главного тренера Штефана Ляйтля, сообщает Bild.

«Это часть моей стажировки, которую я прохожу в рамках получения лицензии Pro DFB. Конечно, я прохожу ее в своем бывшем клубе. Интересно, что многие вещи в первой и второй лигах делают похоже. Различия увлекательны, и мы обсуждали их после тренировок. Это создает дополнительную ценность для обеих сторон», — цитирует издание 42-летнего немца.

Сейчас у Фати лицензия категории А. Он работает ассистентом главного тренера «Штутгарта». Ранее был тренером молодежной и дублирующей команд «Герты».

Фати вместе со «Спартаком» в 2009 году завоевал серебро чемпионата России.

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