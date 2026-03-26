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26 марта, 16:19

Экс-игрок «Спартака» Фати проходит тренерскую стажировку в «Герте»

Павел Лопатко

Немецкий тренер и экс-игрок «Спартака» Малик Фати проходит стажировку в «Герте» в команде главного тренера Штефана Ляйтля, сообщает Bild.

«Это часть моей стажировки, которую я прохожу в рамках получения лицензии Pro DFB. Конечно, я прохожу ее в своем бывшем клубе. Интересно, что многие вещи в первой и второй лигах делают похоже. Различия увлекательны, и мы обсуждали их после тренировок. Это создает дополнительную ценность для обеих сторон», — цитирует издание 42-летнего немца.

Сейчас у Фати лицензия категории А. Он работает ассистентом главного тренера «Штутгарта». Ранее был тренером молодежной и дублирующей команд «Герты».

Фати вместе со «Спартаком» в 2009 году завоевал серебро чемпионата России.

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Малик Фати
ФК Герта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
29.08 00:00 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 00:00 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
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