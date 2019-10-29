Сане все еще намерен перейти в «Баварию»

«Бавария» планирует приобрести нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане. Сам 23-летний немец подтвердил намерение перейти в мюнхенский клуб, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клуб отказался от трансфера из-за тяжелой травмы игрока. Он получил разрыв крестообразных связок колена уже в первой игре сезона — в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Предполагается, что его появление на поле состоится в марте, но «Бавария» может осуществить трансфер уже зимой.

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел 47 матчей за «Сити» и забил 16 мячей при 18 голевых передачах.

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