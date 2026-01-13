Полузащитник Сиссоко перешел из «Бохума» в «Нант»
«Нант» объявил о подписании контракта с полузащитником Ибраимой Сиссоко. 28-летний малиец перешел из «Бохума».
По данным L'Equipe, сумма сделки составила 2 миллиона евро. Переговоры велись с декабря 2025 года. Соглашение с «Бохумом» действовало до лета 2027 года, а контракт с «Нантом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 Сиссоко в восьми матчах забил три гола.
Также футболист играл за «Страсбур» и «Брест».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Бавария
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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