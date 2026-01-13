Полузащитник Сиссоко перешел из «Бохума» в «Нант»

«Нант» объявил о подписании контракта с полузащитником Ибраимой Сиссоко. 28-летний малиец перешел из «Бохума».

По данным L'Equipe, сумма сделки составила 2 миллиона евро. Переговоры велись с декабря 2025 года. Соглашение с «Бохумом» действовало до лета 2027 года, а контракт с «Нантом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 Сиссоко в восьми матчах забил три гола.

Также футболист играл за «Страсбур» и «Брест».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.