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13 января, 01:46

Полузащитник Сиссоко перешел из «Бохума» в «Нант»

Павел Лопатко

«Нант» объявил о подписании контракта с полузащитником Ибраимой Сиссоко. 28-летний малиец перешел из «Бохума».

По данным L'Equipe, сумма сделки составила 2 миллиона евро. Переговоры велись с декабря 2025 года. Соглашение с «Бохумом» действовало до лета 2027 года, а контракт с «Нантом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 Сиссоко в восьми матчах забил три гола.

Также футболист играл за «Страсбур» и «Брест».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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ФК Бохум
ФК Нант
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
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