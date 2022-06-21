Нападающий «Штутгарта» Калайджич хочет перейти в «Баварию»

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич надеется, что переговоры с «Баварией» завершатся успехом, сообщает Bild.

Представители мюнхенцев уже встречались с агентом игрока, но на протяжении последних недель в переговорах не наблюдается прогресса. Хотя главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является большим поклонником таланта 24-летнего австрийца.

В прошедшем сезоне футболист из Австрии провел в бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Трансфер Калайджича оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт со «Штутгартом» рассчитан до лета 2023 года.