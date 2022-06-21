Нападающий «Штутгарта» Калайджич хочет перейти в «Баварию»
Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич надеется, что переговоры с «Баварией» завершатся успехом, сообщает Bild.
Представители мюнхенцев уже встречались с агентом игрока, но на протяжении последних недель в переговорах не наблюдается прогресса. Хотя главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является большим поклонником таланта 24-летнего австрийца.
В прошедшем сезоне футболист из Австрии провел в бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Трансфер Калайджича оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт со «Штутгартом» рассчитан до лета 2023 года.
Положение команд
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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