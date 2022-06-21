Аллер станет самым дорогим приобретением дортмундской «Боруссии» в истории клуба
Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в чемпионате Германии. «Боруссия» из Дортмунда близка к покупке 27-летнего футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Дортмундский клуб сделал предложение в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, а также согласовал условия личного контракта с футболистом. Аллер станет самым дорогим приобретением в истории «Боруссии».
В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступает за команду с января 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
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|Айнтрахт Ф
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12
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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|0-0
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15
|Штутгарт
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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