Аллер станет самым дорогим приобретением дортмундской «Боруссии» в истории клуба

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в чемпионате Германии. «Боруссия» из Дортмунда близка к покупке 27-летнего футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дортмундский клуб сделал предложение в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, а также согласовал условия личного контракта с футболистом. Аллер станет самым дорогим приобретением в истории «Боруссии».

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступает за команду с января 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.