Нагельсманн: «Искренне сожалею, что мы разочаровали фанатов. Они заслужили большего»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной Германии. 38-летний специалист отметил, что решение далось ему непросто.

29 июня Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Моей целью был успех команды. После такого разочарования, сборная заслуживает начать все с чистого листа. Хочу сказать спасибо моему штабу, персоналу и всем людям в федерации, которые нас поддерживали. Спасибо игрокам, которым я всегда доверял. Особая благодарность фанатам за поддержку и энергию в трудный период.

Я искренне сожалею и переживаю, что мы разочаровали фанатов и не смогли дать вам больше футбольных вечеров на ЧМ-2026. Вы заслужили большего», — цитирует Нагельсманна пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Специалист возглавлял сборную Германии с 2023 года. До этого он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».