Голкипер Бац перешел из «Майнца» в менхенгладбахскую «Боруссию»
«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте объявила о подписании голкипера Даниэля Баца. Соглашение с 35-летним немцем рассчитано на три сезона.
«Я с нетерпением жду нового вызова в «Боруссии». Переговоры с клубом с самого начала были очень позитивными и уважительными. Делаю этот шаг с большим предвкушением, но также и со смирением. Рад возможности познакомиться с командой, клубом и болельщиками», — сказал Бац.
1 июля Бац стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия соглашения с «Майнцом», за который он выступал с 2023 года.
В сезоне-2025/26 Бац сыграл в 27 матчах во всех турнирах и пропустил 32 гола. Восемь раз он сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|16-4
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-8
|10
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|15-5
|9
|
6
|Аугсбург
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|
7
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|
8
|Майнц
|5
|2
|1
|2
|13-10
|7
|
9
|Эльферсберг
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
10
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|
11
|Штутгарт
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|
12
|Гамбург
|5
|2
|0
|3
|5-15
|6
|
13
|Шальке
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|2
|2
|9-16
|5
|
15
|Падерборн
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|
16
|Унион Б
|5
|1
|1
|3
|5-17
|4
|
17
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-13
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|0
|5
|7-18
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:30
|Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|17.10
|16:30
|Эльферсберг – Аугсбург
|- : -
|17.10
|16:30
|Гамбург – Штутгарт
|- : -
|17.10
|16:30
|Шальке – Майнц
|- : -
|17.10
|16:30
|Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|17.10
|16:30
|Вердер – Падерборн
|- : -
|17.10
|19:30
|Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|18.10
|16:30
|Байер – Фрайбург
|- : -
|18.10
|18:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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