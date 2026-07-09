Голкипер Бац перешел из «Майнца» в менхенгладбахскую «Боруссию»

«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте объявила о подписании голкипера Даниэля Баца. Соглашение с 35-летним немцем рассчитано на три сезона.

«Я с нетерпением жду нового вызова в «Боруссии». Переговоры с клубом с самого начала были очень позитивными и уважительными. Делаю этот шаг с большим предвкушением, но также и со смирением. Рад возможности познакомиться с командой, клубом и болельщиками», — сказал Бац.

1 июля Бац стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия соглашения с «Майнцом», за который он выступал с 2023 года.

В сезоне-2025/26 Бац сыграл в 27 матчах во всех турнирах и пропустил 32 гола. Восемь раз он сыграл на ноль.