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Голкипер Бац перешел из «Майнца» в менхенгладбахскую «Боруссию»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте объявила о подписании голкипера Даниэля Баца. Соглашение с 35-летним немцем рассчитано на три сезона.

«Я с нетерпением жду нового вызова в «Боруссии». Переговоры с клубом с самого начала были очень позитивными и уважительными. Делаю этот шаг с большим предвкушением, но также и со смирением. Рад возможности познакомиться с командой, клубом и болельщиками», — сказал Бац.

1 июля Бац стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия соглашения с «Майнцом», за который он выступал с 2023 года.

В сезоне-2025/26 Бац сыграл в 27 матчах во всех турнирах и пропустил 32 гола. Восемь раз он сыграл на ноль.

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Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Фрайбург 5 4 1 0 14-4 13
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-4 13
3
 Бавария 5 3 2 0 16-4 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-8 10
5
 РБ Лейпциг 5 3 0 2 15-5 9
6
 Аугсбург 5 2 2 1 13-8 8
7
 Вердер 5 2 2 1 10-10 8
8
 Майнц 5 2 1 2 13-10 7
9
 Эльферсберг 5 2 1 2 8-8 7
10
 Кельн 5 2 1 2 8-10 7
11
 Штутгарт 5 2 0 3 8-9 6
12
 Гамбург 5 2 0 3 5-15 6
13
 Шальке 5 1 2 2 4-6 5
14
 Айнтрахт Ф 5 1 2 2 9-16 5
15
 Падерборн 5 1 1 3 3-7 4
16
 Унион Б 5 1 1 3 5-17 4
17
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-13 3
18
 Боруссия М 5 0 0 5 7-18 0
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16.10 21:30 Айнтрахт Ф – Кельн - : -
17.10 16:30 Эльферсберг – Аугсбург - : -
17.10 16:30 Гамбург – Штутгарт - : -
17.10 16:30 Шальке – Майнц - : -
17.10 16:30 Унион Б – Боруссия Д - : -
17.10 16:30 Вердер – Падерборн - : -
17.10 19:30 Бавария – РБ Лейпциг - : -
18.10 16:30 Байер – Фрайбург - : -
18.10 18:30 Боруссия М – Хоффенхайм - : -
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Г
Патрик Шик
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Байер

 5
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 4
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

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П
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Марко Грюлль

Вердер

 4
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 3 1 0
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

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