Джордан Ларссон приедет в Германию в пятницу для согласования контракта с «Шальке»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прилетит на переговоры с «Шальке» завтра, 5 августа, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб еще не согласовал условия контракта с 25-летним шведом. У сторон есть разногласия по зарплате и длительности соглашения.

В данный момент Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». В апреле нынешнего года он воспользовался разрешением ФИФА, приостановил контракт с московским клубом до 30 июня и провел остаток сезона в шведском АИК.