Джордан Ларссон приедет в Германию в пятницу для согласования контракта с «Шальке»
Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прилетит на переговоры с «Шальке» завтра, 5 августа, сообщает Sky Sports.
По данным источника, немецкий клуб еще не согласовал условия контракта с 25-летним шведом. У сторон есть разногласия по зарплате и длительности соглашения.
В данный момент Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.
В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». В апреле нынешнего года он воспользовался разрешением ФИФА, приостановил контракт с московским клубом до 30 июня и провел остаток сезона в шведском АИК.
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|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
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|0-0
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7
|Кельн
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|0
|0
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|0
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8
|Майнц
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
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|0-0
|0
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|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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