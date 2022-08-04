Хендерсон признался, что «Ливерпулю» будет не хватать Садио Мане

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал трансфер нападающего Садио Мане в «Баварию». Футболист ушел из «Ливерпуля» за 50 миллионов евро этим летом.

«Думаю, по Мане скучала бы любая команда планеты. Он один из лучшиъ в мире, но помимо этого он был одним из лучших членов раздевалки, который придавал команде важные лидерские качества», — цитирует англичанина Talksport.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.