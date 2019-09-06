Гондурас разгромил Пуэрто-Рико, Перу уступила Эквадору
07:40
Сборная Перу проиграла Эквадору в товарищеском матче (0:1). Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос», отыграл всю встречу.
В другой встрече Гондурас разгромил Пуэрто-Рико (4:0).
Товарищеские матчи
Перу — Эквадор — 0:1 (0:0)
Гол: Кастильо, 47.
Судья: Вильярреаль (США).
Гаррисон (Нью-Джерси). Стадион «Ред Булл Арена».
Гондурас — Пуэрто-Рико — 4:0 (2:0)
Голы: Исагирре, 5 (1:0). Бенгуче, 40 (2:0). Рубио, 59 (3:0). Бенгуче, 62 (4:0).
Судья: Эскобар (Гватемала).
Тегусигальпа. Стадион «Тибурсио Кариас Андино».