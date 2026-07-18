«Монако» разгромил «Сен-Прист» в товарищеском матче, Головин забил гол

«Монако» победил «Сан-Прест» в первом предсезонном товарищеском матче — 5:2.

У монегасков дубль оформил Парис Бруннер, также по голу забили Эрик Дайер, Умар Конате и Александр Головин, который реализовал штрафной удар.

По итогам сезона-2025/26 «Монако» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 25 матчах Лиги 1.

Ранее издание Foot Mercato сообщило, что «Монако» готов продать 30-летнего Головина за 25 миллионов евро. Российский полузащитник выступает за французскую команду с 2018 года.