«Монако» разгромил «Сен-Прист» в товарищеском матче, Головин забил гол
«Монако» победил «Сан-Прест» в первом предсезонном товарищеском матче — 5:2.
У монегасков дубль оформил Парис Бруннер, также по голу забили Эрик Дайер, Умар Конате и Александр Головин, который реализовал штрафной удар.
По итогам сезона-2025/26 «Монако» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 25 матчах Лиги 1.
Ранее издание Foot Mercato сообщило, что «Монако» готов продать 30-летнего Головина за 25 миллионов евро. Российский полузащитник выступает за французскую команду с 2018 года.
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