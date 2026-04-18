В Госдуме РФ призвали Шевченко не вмешиваться в вопрос допуска россиян

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» заявление главы УАФ Андрея Шевченко об общении с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу бана России.

«Странно от прекрасного в прошлом футболиста слышать какое-то загадочное интервью. Мне кажется, бывший футболист и спортивный функционер должен понимать, что футболисты должны играть в футбол, хоккеисты — в хоккей. Спортсмены должны заниматься тем, что умеют делать. Почему спортивные функционеры и политические руководители соседнего государства вмешиваются в дела Инфантино? Удивительно...

Причем здесь ФИФА? Зачем вмешивать их и проводить какие-то беседы по поводу нашей страны? Пусть занимаются развитием детско-юношеского футбола, национальными командами и клубами у себя в стране. Шевченко не имеет никакого отношения к России, чтобы обсуждать наше возвращение на международную арену. А подобные разговоры с Инфантино и другими функционерами — давление и вмешательство в дела независимой организации. А он даже не стесняется это говорить», — сказал Свищев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Из-за этого сборная России не сыграла в стыковом матче за выход на ЧМ-2022, а также пропустила отборы на Евро-2024 и ЧМ-2026.

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