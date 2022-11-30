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Сегодня, 10:54

«Зенит» не примет участия в товарищеском турнире в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб не примет участия в зимнем товарищеском турнире в Абу-Даби (ОАЭ), организатором которого выступает РПЛ.

«С учетом того что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами, — цитирует Медведева ТАСС. — У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей».

«Зенит» проведет сбор в Дубае с 1 по 14 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/16458527
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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