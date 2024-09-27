Новиков: «У Сафонова будут проблемы, если Доннарумма продлит контракт»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

«Как это может повлиять на Сафонова? Все понимают, что тренерский штаб парижан видит именно итальянца первым номером. Но и Матвей это тоже знал, конечно. И если они хотят продлить его до 2029 года, то это ничего хорошего для Сафонова не сулит. Станет ли это проблемой для Матвея? Если можно так выразиться, то да. Они ведь ровесники, поэтому подсидеть Джанлуиджи с учетом разницы в возрасте просто невозможно», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Соглашение Доннаруммы с парижанами истекает в июне 2026 года.