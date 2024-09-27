«ПСЖ» и «Ренн» сыграют в 6-м туре лиги 1 в пятницу, 27 сентября. Матч примет стадион «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент сервиса доступен при наличии подписки). За ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Ренн» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов на прошлой неделе провел два матча из-за мышечного повреждения основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Сначала Сафонов дебютировал во французском клубе в игре Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), а затем — лиги 1 с «Реймсом» (1:1).

«ПСЖ» в 5 турах набрал 13 очков и лидирует в лиге 1. «Ренн» с 7 очками занимает 8-е место.