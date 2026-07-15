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15 июля, 20:13

Обамеянг перейдет из «Марселя» в «Депортиво»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время станет игроком «Депортиво», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб заплатит за 37-летнего форварда 1,5 миллиона евро.

Обамеянг летом 2025 года вернулся в «Марсель» из саудовской «Аль-Кадисии». Ранее он выступал за команду с 2023 по 2024 год. В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.

«Депортиво» в сезоне-2025/26 занял второе место в Сегунде и вышел в Ла лигу.

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Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
ФК Марсель
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