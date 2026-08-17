Сафонов о проигранном «ПСЖ» Суперкубке Франции: «Самый большой прогресс происходит после поражений»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об эмоциях после поражения от «Ланса» (0:1) в матче за Суперкубок Франции.

«После вчерашней игры вспомнил, как однажды сказал один из моих наставников, что самый большой прогресс происходит не после побед, а именно после поражений.

Так что хочется верить, что этот матч поможет нам сделать правильные выводы и двигаться дальше», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«Ланс» впервые в клубной истории стал обладателем Суперкубка Франции. «ПСЖ» не сумел выиграть трофей во второй раз за последние 14 лет.