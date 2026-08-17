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Сегодня, 22:59

Сафонов о проигранном «ПСЖ» Суперкубке Франции: «Самый большой прогресс происходит после поражений»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об эмоциях после поражения от «Ланса» (0:1) в матче за Суперкубок Франции.

«После вчерашней игры вспомнил, как однажды сказал один из моих наставников, что самый большой прогресс происходит не после побед, а именно после поражений.

Так что хочется верить, что этот матч поможет нам сделать правильные выводы и двигаться дальше», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«Ланс» впервые в клубной истории стал обладателем Суперкубка Франции. «ПСЖ» не сумел выиграть трофей во второй раз за последние 14 лет.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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