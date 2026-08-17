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Тренер «Ланса» Топпмеллер после победы над «ПСЖ»: «Мы никого не боимся»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ланса» Дино Топпмеллер обратился к игрокам после победы над «ПСЖ» (1:0) в матче за Суперкубок Франции-2026.

«Теперь все поняли, что такое «Ланс». «Ланс» — это: «Мы никого не боимся». Здесь мы можем обыграть кого угодно. И я просил только об одном: я хотел видеть, что вы голоднее соперника. Это я увидел сполна», — цитирует Eurosport 45-летнего немецкого тренера.

«Ланс» впервые в клубной истории стал победителем Суперкубка Франции. Ранее команда единственный раз играла в матче за трофей с 1998 году и уступила.

Футболисты &laquo;Ланса&raquo; празднуют победу над &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок Франции.Сафонову не покорился французский Суперкубок. «ПСЖ» сенсационно проиграл «Лансу»

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ФК Ланс
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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