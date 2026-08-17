Тренер «Ланса» Топпмеллер после победы над «ПСЖ»: «Мы никого не боимся»

Главный тренер «Ланса» Дино Топпмеллер обратился к игрокам после победы над «ПСЖ» (1:0) в матче за Суперкубок Франции-2026.

«Теперь все поняли, что такое «Ланс». «Ланс» — это: «Мы никого не боимся». Здесь мы можем обыграть кого угодно. И я просил только об одном: я хотел видеть, что вы голоднее соперника. Это я увидел сполна», — цитирует Eurosport 45-летнего немецкого тренера.

«Ланс» впервые в клубной истории стал победителем Суперкубка Франции. Ранее команда единственный раз играла в матче за трофей с 1998 году и уступила.