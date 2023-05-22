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Сегодня, 17:19

Президент «Лилля» назвал ложью слова Оздоева о переговорах: «Впервые о нем слышу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Лилля» Оливье Летан в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева о том, что игрок проводил устные переговоры с функционером и спортивным директором клуба.

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь», — сказал Летан «СЭ».

Ранее Оздоев в интервью Youtube-каналу Nobel рассказал о том, что «Лилль» прислал игроку предложение, а далее после ответной игры «Зенита» в 1/8 Лиги чемпионов против «Бетиса» должна была пройти встреча в Испании по подписанию предварительного контракта.

Магомед Оздоев
ФК Лилль
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Лига 1, 36-й тур: «Лион» победил «Монако», «ПСЖ» обыграл «Осер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 27 3 6 86-36 84
2
 Ланс 36 23 9 4 62-28 78
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
10
 Лорьян 36 14 10 12 50-50 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
15
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
16
 Осер 36 8 10 18 33-59 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
19
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
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27.05 22:00
Анже – Труа
 - : -
27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
27.05 22:00
Ланс – Аяччо
 - : -
27.05 22:00
Лилль – Нант
 - : -
27.05 22:00
Лион – Реймс
 - : -
27.05 22:00
Марсель – Брест
 - : -
27.05 22:00
Монпелье – Ницца
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Ренн – Монако
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 22
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 28 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 28 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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