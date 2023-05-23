Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2023, сообщает Goal.
Издание представило обновленный список кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. В топ-5 также входят форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Топ-20 претендентов за «Золотой мяч» — 2023:
1. Лионель Месси («ПСЖ»),
2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»),
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»),
4. Винисиус Жуниор («Реал»),
5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»),
6. Виктор Осимхен («Наполи»),
7. Карим Бензема («Реал»),
8. Хвича Кварацхелия («Наполи»),
9. Роберт Левандовски («Барселона»),
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»),
11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»),
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
13. Лаутаро Мартинес («Интер»),
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»),
15. Джуд Беллингем («Боруссия»),
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»),
17. Букайо Сака («Арсенал»),
18. Каземиро («Манчестер Юнайтед»),
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»),
20. Родриго Гоэс («Реал»).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|
2
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2