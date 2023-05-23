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Сегодня, 14:39

Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2023, сообщает Goal.

Издание представило обновленный список кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. В топ-5 также входят форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Топ-20 претендентов за «Золотой мяч» — 2023:

1. Лионель Месси («ПСЖ»),
2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»),
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»),
4. Винисиус Жуниор («Реал»),
5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»),
6. Виктор Осимхен («Наполи»),
7. Карим Бензема («Реал»),
8. Хвича Кварацхелия («Наполи»),
9. Роберт Левандовски («Барселона»),
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»),
11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»),
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
13. Лаутаро Мартинес («Интер»),
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»),
15. Джуд Беллингем («Боруссия»),
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»),
17. Букайо Сака («Арсенал»),
18. Каземиро («Манчестер Юнайтед»),
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»),
20. Родриго Гоэс («Реал»).

Бернарду Силва
Бруну Фернандеш
Виктор Осимхен
Винисиус Жуниор
Джек Грилиш
Илкай Гюндоган
Карим Бензема
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Маркус Рэшфорд
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Эрлин Холанн
Футбол
Букайо Сака
Джуд Беллингем
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес
1
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 27 3 6 86-36 84
2
 Ланс 36 23 9 4 62-28 78
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
10
 Лорьян 36 14 10 12 50-50 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
15
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
16
 Осер 36 8 10 18 33-59 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
19
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
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27.05 22:00
Анже – Труа
 - : -
27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
27.05 22:00
Ланс – Аяччо
 - : -
27.05 22:00
Лилль – Нант
 - : -
27.05 22:00
Лион – Реймс
 - : -
27.05 22:00
Марсель – Брест
 - : -
27.05 22:00
Монпелье – Ницца
 - : -
27.05 22:00
Ренн – Монако
 - : -
27.05 22:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
27.05 22:00
Тулуза – Осер
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 22
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 28 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 28 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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