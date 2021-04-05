Главный тренер «ПСЖ» не рассчитывает на Паредеса в следующем сезоне
22:26
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Calciomercato. Учитывая позицию специалиста, парижане могут включить аргентинца в одну из трансферных сделок.
В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 результативные передачи.
Аргентинец выступает за парижан с января 2019 года, куда перешел из «Зенита».
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