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Главный тренер «ПСЖ» не рассчитывает на Паредеса в следующем сезоне

22:26
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Calciomercato. Учитывая позицию специалиста, парижане могут включить аргентинца в одну из трансферных сделок.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 результативные передачи.

Аргентинец выступает за парижан с января 2019 года, куда перешел из «Зенита».

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