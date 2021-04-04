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«Сент-Этьен» обыграл «Ним»

20:10
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«Сент-Этьен» одержал выездную победу над «Нимом» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Победа позволила «Сент-Этьену» (36 набранных очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице и нарастить отрыв от идущего в зоне переходных матчей «Нима» до 7 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Ним» — «Сент-Этьен» — 0:2 (0:1)

Голы: Хазри, 23 (0:1). Д.Буанга, 66 (0:2).

Нереализованный пенальти: Рипар, 87 (вратарь)

«Ним»: Рейне, Уэда, Мелинг, Алакуш (Бюрнер, 59), Гессум (Бриансон, 73), До (Дульевич, 73), Ферхат, Кубас, Элиассон (Бенраху, 59), Коне (Ариби, 83), Рипар.

«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Камара, Аушиш (Гурна-Дуат, 83), Нейу (Муффек, 64), Хазри (Амума, 59), Аби (Юссуф, 60), Д.Буанга (Монне-Паке, 83).

Предупреждения: Алакуш, 11. Рипар, 37. Кубас, 43. Хазри, 45+2. Д.Буанга, 76. Дульевич, 89. Бриансон, 89.

Судья: Леонар (Франция).

4 апреля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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