«Сент-Этьен» обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» одержал выездную победу над «Нимом» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Победа позволила «Сент-Этьену» (36 набранных очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице и нарастить отрыв от идущего в зоне переходных матчей «Нима» до 7 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«Ним» — «Сент-Этьен» — 0:2 (0:1)
Голы: Хазри, 23 (0:1). Д.Буанга, 66 (0:2).
Нереализованный пенальти: Рипар, 87 (вратарь)
«Ним»: Рейне, Уэда, Мелинг, Алакуш (Бюрнер, 59), Гессум (Бриансон, 73), До (Дульевич, 73), Ферхат, Кубас, Элиассон (Бенраху, 59), Коне (Ариби, 83), Рипар.
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Камара, Аушиш (Гурна-Дуат, 83), Нейу (Муффек, 64), Хазри (Амума, 59), Аби (Юссуф, 60), Д.Буанга (Монне-Паке, 83).
Предупреждения: Алакуш, 11. Рипар, 37. Кубас, 43. Хазри, 45+2. Д.Буанга, 76. Дульевич, 89. Бриансон, 89.
Судья: Леонар (Франция).
4 апреля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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