Лунев высоко оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»
Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил дебют вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».
«Матвей отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов. Это топ! Первый пропущенный мяч в лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции и ему чуть-чуть не повезло. Матвей — молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», — сказал Лунев.
Матч с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
9
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
10
|Брест
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
12
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
13
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
14
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Осер
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|3 : 3
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|1 : 1
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|3 : 1
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|1 : 1
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|2 : 0
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|3 : 2
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0
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