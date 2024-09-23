Лунев высоко оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил дебют вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Матвей отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов. Это топ! Первый пропущенный мяч в лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции и ему чуть-чуть не повезло. Матвей — молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», — сказал Лунев.

Матч с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.