Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:50

Лунев высоко оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил дебют вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Матвей отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов. Это топ! Первый пропущенный мяч в лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции и ему чуть-чуть не повезло. Матвей — молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», — сказал Лунев.

Матч с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Родители погибших от отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на белгородский город Губкин
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Брест 5 2 0 3 8-10 6
11
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
12
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
13
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
14
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
15
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Осер 5 1 0 4 5-12 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 3 : 3
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 1 : 1
22.09 16:00
Монако – Гавр
 3 : 1
22.09 18:00
Анже – Нант
 1 : 1
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 2 : 0
22.09 18:00
Монпелье – Осер
 3 : 2
22.09 21:45
Лион – Марсель
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 4 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 4 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости