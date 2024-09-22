«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом»

«Марсель» на выезде победил «Лион» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Голы гостей забили Поль Лирола, Улисс Гарсия и Джон Роу. У хозяев отличились Дуже Чалета-Цар и Райан Шерки. В добавленное к первому тайму время форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.

Бело-голубые с 5-й минуты играли в меньшинстве. Удаление получил защитник команды Леонардо Балерди.

«Марсель» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.