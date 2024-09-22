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22 сентября, 23:45

«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом»

Алина Савинова
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Клинтон Мата (слева) и Мэйсон Гринвуд (справа).
Фото Reuters

«Марсель» на выезде победил «Лион» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Голы гостей забили Поль Лирола, Улисс Гарсия и Джон Роу. У хозяев отличились Дуже Чалета-Цар и Райан Шерки. В добавленное к первому тайму время форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.

Бело-голубые с 5-й минуты играли в меньшинстве. Удаление получил защитник команды Леонардо Балерди.

«Марсель» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:3
Марсель

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
3
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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