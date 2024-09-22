«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом»
«Марсель» на выезде победил «Лион» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:2.
Голы гостей забили Поль Лирола, Улисс Гарсия и Джон Роу. У хозяев отличились Дуже Чалета-Цар и Райан Шерки. В добавленное к первому тайму время форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.
Бело-голубые с 5-й минуты играли в меньшинстве. Удаление получил защитник команды Леонардо Балерди.
«Марсель» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
3
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
6
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
7
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
9
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
10
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
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34 тур
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|3 : 3
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|1 : 1
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|3 : 1
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|3
|1
|0
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