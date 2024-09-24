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Сегодня, 04:58

«ПСЖ» начал переговоры по продлению контракта с Хакими

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» вступил в переговоры по продлению контракта с защитником Ашрафом Хакими, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Парижский клуб считает 25-летнего марокканца одним из ключевых футболистов команды и намерен подписать с ним длительное соглашение.

Хакими выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 Хакими забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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