«ПСЖ» начал переговоры по продлению контракта с Хакими
«ПСЖ» вступил в переговоры по продлению контракта с защитником Ашрафом Хакими, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Парижский клуб считает 25-летнего марокканца одним из ключевых футболистов команды и намерен подписать с ним длительное соглашение.
Хакими выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2026 года.
В сезоне-2024/25 Хакими забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ницца
|5
|2
|1
|2
|14-6
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
9
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Брест
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
16
|Осер
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|- : -
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0
Новости