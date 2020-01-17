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«Лион» ведет переговоры с «Вильярреалом» о трансфере Экамби

16:53
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«Лион» ведет переговоры по покупке нападающего «Вильярреала» Карла Токо-Экамби. Президент французского клуба Жан-Мишель Олас заявил, что речь идет об аренде 27-летнего камерунца с опцией последующего выкупа, сообщает France Football.

Экамби хотел бы перебраться в «Лион», чтобы получать регулярную практику. Ранее во Франции он играл в «Анже» и «Сошо», откуда его и приобрел «Вильярреал» в 2018 году за 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он провел 18 матчей и, забил шесть мячей.

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