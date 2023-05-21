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Сегодня, 23:40

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Осером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» в гостях обыграл «Осер» в матче 36-м туре лиги 1 — 2:1.

Дублем отметился форвард парижан Килиан Мбаппе. Единственный гол «Осера» забил Лассин Синайоко.

«ПСЖ» с 84 очками продолжает лидировать в лиге 1, опережая «Ланс», идущий вторым, на 6 очков. Команде Кристофа Гальтье достаточно набрать одно очко в двух оставшихся турах, чтобы стать чемпионом Франции.

«Осер» с 34 баллами идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 21:45. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
ПСЖ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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Лига 1, 36-й тур: «Лион» победил «Монако», «ПСЖ» обыграл «Осер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 27 3 6 86-36 84
2
 Ланс 36 23 9 4 62-28 78
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
10
 Лорьян 36 14 10 12 50-50 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
15
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
16
 Осер 36 8 10 18 33-59 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
19
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 22:00
Лион – Монако
 3 : 1
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 0 : 3
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 2 : 1
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 0 : 5
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 2 : 1
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 0 : 0
21.05 16:00
Реймс – Анже
 2 : 2
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 1 : 1
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 1 : 3
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 1 : 2
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 22
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 28 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 28 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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