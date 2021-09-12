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Ковач о поражении в матче с «Марселем»: «Четыре очка в пяти турах — это не то, чего мы ожидали»

02:51
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:2).

«Мы недовольны тем, как сыграли. Четыре очка, набранные в пяти турах, — это не то, чего мы ожидали, но такова реальность на данный момент. Нам следует показывать в игре тот настрой, который был у команды в прошлом сезоне. У нас хорошая команда, сильные игроки, но соперники теперь больше выкладываются в матчах с нами. Нам следует вернуться к более компактной и агрессивной игре, за счет этого мы сможем снова создавать опасность у чужих ворот.

У «Марселя» сильная команда с хорошим подбором футболистов, они хорошо организованы. Я ждал, что в этой встрече будет открытый футбол с обеих сторон. «Марсель» отыграл лучше нас, и они заслужили свою победу. Что касается нас, то нам нужно воспрянуть духом», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Дубль в составе победителей сделал Бамба Дьенг. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

«Марсель» набрал десять очков и вышел на третье место. У «Монако» четыре очка и 14-я позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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