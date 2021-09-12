Почеттино прокомментировал крупную победу «ПСЖ» в матче с «Клермоном»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (4:0).
«Я считаю, что это было очень хорошее выступление, очень профессиональное. Я очень счастлив и считаю, что эти три очка очень важны для нас. Три очка против такой очень хорошей команды, как «Клермон», дают нам уверенность работать и готовиться к следующему матчу в Лиге чемпионов. Сегодня был дебют Натана, Нуно и Джиджио, поэтому я думаю, что важно обрести уверенность и начать чувствовать, что они могут помочь команде добиться всего, чего мы хотим», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
«ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» восемь очков и третье место.
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