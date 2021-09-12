Дисаси: «Нужно признать, что «Монако» не готовился к такому дебюту сезона»
Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:2).
«Мы разочарованы результатом матча, это не то, на что мы рассчитывали. Нужно взять себя в руки и настраиваться на следующие встречи. «Марселю» удалось провести отличный матч, они заслужили победу. Нам в свою очередь не стоит опускать руки, но, повторюсь, мы уступили команде, которая отыграла на высоте.
Нужно признать, что мы не готовились к такому дебюту сезона. В прошлом сезоне мы также стартовали не лучшим образом, но затем смогли настроиться на нужный лад. Нужно вернуться на правильные рельсы. Во встрече с «Шахтером» нам удалось провести очень хорошую игру с командной точки зрения. Случается так, что иногда игра идет, но порою все складывается не так, как хочется. Теперь нужно воспрянуть духом», — приводит слова Дисаси официальный сайт клуба.
Дубль в составе победителей сделал Бамба Дьенг. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
«Марсель» набрал десять очков и вышел на третье место. У «Монако» четыре очка и 14-я позиция.
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