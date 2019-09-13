Альваро Гонсалес: «Говорю Месси: «Ты крошечный», а в ответ: «А ты плох в футболе»

Защитник «Марселя» Соберон Альваро Гонсалес рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее испанец выступал за «Эспаньол» и играл против аргентица.

— Это довольно забавная история. Был период, когда «Эспаньол» играл три раза подряд дерби с «Барселоной». Матчи с большой интенсивностью. Мы подшучивали друг на другом регулярно. Я сказал ему: «Ты действительно маленький, крошечный». Он смотрит на меня и отвечает: «Ты действительно плох в футболе», а я согласился: «Да, мы оба правы». Смеялись вместе и эта история вызвала много улыбок в Испании.