19 апреля, 17:59

«Монако» сыграл вничью с «Осером», Головин вышел на замену на 78-й минуте

Алина Савинова

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В первом тайме два гола забили гости, у которых отличились Кевин Дануа и Лассин Синайоко. Один мяч хозяев на 56-й минуте отыграл Ансу Фати. На 59-й минуте Фоларин Балоган реализовал пенальти и сравнял счет.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 78-й минуте, заменив Фати.

«Монако» с 50 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (25 очков) располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:00. Луи II (Монако)
Монако
2:2
Осер

«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
1
 ПСЖ 28 20 3 5 62-25 63
2
 Ланс 29 20 2 7 57-29 62
3
 Лион 30 16 6 8 45-30 54
4
 Лилль 30 16 6 8 49-34 54
5
 Ренн 30 15 8 7 52-41 53
6
 Марсель 30 16 4 10 58-40 52
7
 Монако 30 15 5 10 52-45 50
8
 Страсбур 29 12 7 10 46-37 43
9
 Лорьян 30 10 11 9 40-44 41
10
 Париж 30 9 11 10 40-46 38
11
 Тулуза 30 10 7 13 41-42 37
12
 Брест 29 10 7 12 38-44 37
13
 Анже 30 9 7 14 26-40 34
14
 Гавр 30 6 12 12 25-38 30
15
 Ницца 30 7 8 15 34-56 29
16
 Осер 30 5 10 15 25-39 25
17
 Нант 29 4 7 18 25-47 19
18
 Метц 30 4 5 21 28-66 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.03 22:45 Марсель – Осер 1 : 0
14.03 19:00 Лорьян – Ланс 2 : 1
14.03 21:00 Анже – Ницца 0 : 2
14.03 23:05 Монако – Брест 2 : 0
15.03 17:00 Страсбур – Париж 0 : 0
15.03 19:15 Гавр – Лион 0 : 0
15.03 19:15 Метц – Тулуза 3 : 4
15.03 22:45 Ренн – Лилль 1 : 2
22.04 20:00 ПСЖ – Нант - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 17
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 15
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 8
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 8
Афонсу Морейра
Афонсу Морейра

Лион

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 19 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 26 2 4
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 21 2 3
Вся статистика

