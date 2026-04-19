«Монако» сыграл вничью с «Осером», Головин вышел на замену на 78-й минуте
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В первом тайме два гола забили гости, у которых отличились Кевин Дануа и Лассин Синайоко. Один мяч хозяев на 56-й минуте отыграл Ансу Фати. На 59-й минуте Фоларин Балоган реализовал пенальти и сравнял счет.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 78-й минуте, заменив Фати.
«Монако» с 50 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (25 очков) располагается на 16-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|3
|5
|62-25
|63
|
2
|Ланс
|29
|20
|2
|7
|57-29
|62
|
3
|Лион
|30
|16
|6
|8
|45-30
|54
|
4
|Лилль
|30
|16
|6
|8
|49-34
|54
|
5
|Ренн
|30
|15
|8
|7
|52-41
|53
|
6
|Марсель
|30
|16
|4
|10
|58-40
|52
|
7
|Монако
|30
|15
|5
|10
|52-45
|50
|
8
|Страсбур
|29
|12
|7
|10
|46-37
|43
|
9
|Лорьян
|30
|10
|11
|9
|40-44
|41
|
10
|Париж
|30
|9
|11
|10
|40-46
|38
|
11
|Тулуза
|30
|10
|7
|13
|41-42
|37
|
12
|Брест
|29
|10
|7
|12
|38-44
|37
|
13
|Анже
|30
|9
|7
|14
|26-40
|34
|
14
|Гавр
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
15
|Ницца
|30
|7
|8
|15
|34-56
|29
|
16
|Осер
|30
|5
|10
|15
|25-39
|25
|
17
|Нант
|29
|4
|7
|18
|25-47
|19
|
18
|Метц
|30
|4
|5
|21
|28-66
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.03
|22:45
|Марсель – Осер
|1 : 0
|14.03
|19:00
|Лорьян – Ланс
|2 : 1
|14.03
|21:00
|Анже – Ницца
|0 : 2
|14.03
|23:05
|Монако – Брест
|2 : 0
|15.03
|17:00
|Страсбур – Париж
|0 : 0
|15.03
|19:15
|Гавр – Лион
|0 : 0
|15.03
|19:15
|Метц – Тулуза
|3 : 4
|15.03
|22:45
|Ренн – Лилль
|1 : 2
|22.04
|20:00
|ПСЖ – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|17
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|8
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|8
|
|
Афонсу Морейра
Лион
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|19
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|26
|2
|4
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|21
|2
|3
