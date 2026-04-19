«Монако» сыграл вничью с «Осером», Головин вышел на замену на 78-й минуте

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В первом тайме два гола забили гости, у которых отличились Кевин Дануа и Лассин Синайоко. Один мяч хозяев на 56-й минуте отыграл Ансу Фати. На 59-й минуте Фоларин Балоган реализовал пенальти и сравнял счет.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 78-й минуте, заменив Фати.

«Монако» с 50 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (25 очков) располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:00. Луи II (Монако)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max