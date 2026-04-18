«Марсель» уступил «Лорьяну» в гостевом матче
«Марсель» на выезде потерпел поражение от «Лорьяна» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 0:2.
Первый гол на 28-й минуте забил Панос Катсерис. На 58-й минут преимущество хозяев увеличил Бамба Дьенг.
«Марсель» с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» (41 очко) находится на девятой строчке.
26 апреля «Марсель» примет «Ниццу», а «Лорьян» дома сыграет против «Страсбура».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|5
|2
|1
|16-9
|17
|
2
|Ренн
|8
|5
|1
|2
|18-14
|16
|
3
|Лилль
|8
|4
|3
|1
|11-6
|15
|
4
|Монако
|8
|4
|3
|1
|11-7
|15
|
5
|Лион
|8
|4
|2
|2
|13-7
|14
|
6
|Париж
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Ланс
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|
8
|Марсель
|8
|4
|0
|4
|18-13
|12
|
9
|Лорьян
|8
|3
|3
|2
|7-6
|12
|
10
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|8-10
|11
|
11
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|1
|4
|12-18
|10
|
13
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
14
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
15
|Ле Ман
|8
|1
|4
|3
|11-16
|7
|
16
|Страсбур
|8
|2
|1
|5
|12-18
|7
|
17
|Труа
|8
|1
|2
|5
|5-16
|5
|
18
|Гавр
|8
|0
|2
|6
|8-15
|2
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|21:00
|Гавр – ПСЖ
|- : -
|30.10
|21:00
|Ницца – Ренн
|- : -
|30.10
|23:05
|Лилль – Ланс
|- : -
|31.10
|22:45
|Труа – Ле Ман
|- : -
|1.11
|17:00
|Страсбур – Осер
|- : -
|1.11
|19:15
|Лион – Анже
|- : -
|1.11
|19:15
|Париж – Монако
|- : -
|1.11
|22:45
|Марсель – Тулуза
|- : -
|2.11
|22:45
|Лорьян – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|7
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|6
|1
|1
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