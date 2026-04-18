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«Гавр» вдесятером сыграл вничью с «Анже»

Руслан Минаев

«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У гостей гол на 13-й минуте забил Софиан Буфаль. Хозяева отыгрались на 28-й минуте — отличился Проспер Петер.

Во втором тайме красную карточку получил Аруна Санганте, оставив «Гавр» вдесятером.

«Анже» набрал 34 очка и занимает 13-е место в таблице. «Гавр» (30 очков) — на 14-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур.
18 апреля, 20:00. Раймон Копа (Анже)
Анже
1:1
Гавр

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ФК Анже
ФК Гавр
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«Марсель» уступил «Лорьяну» в гостевом матче

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 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
4
 Монако 8 4 3 1 11-7 15
5
 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
8
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
9
 Марсель 8 4 0 4 18-13 12
10
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
11
 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12
 Осер 8 3 1 4 12-18 10
13
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14
 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15
 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16
 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17
 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
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30.10 21:00 Гавр – ПСЖ 1 : 5
30.10 21:00 Ницца – Ренн 5 : 2
30.10 23:05 Лилль – Ланс 1 : 0
31.10 22:45 Труа – Ле Ман - : -
1.11 17:00 Страсбур – Осер - : -
1.11 19:15 Лион – Анже - : -
1.11 19:15 Париж – Монако - : -
1.11 22:45 Марсель – Тулуза - : -
2.11 22:45 Лорьян – Брест - : -
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