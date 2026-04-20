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20 апреля, 23:24

Сафонов после поражения «ПСЖ»: «Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице»

Алина Савинова
Матвей Сафонов в матче с «Лионом».
Фото AFP

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Лиона» в 30-м туре чемпионата Франции.

Игра команд прошла 19 апреля в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». 27-летний россиянин вышел в старте «ПСЖ» в 16-й раз подряд. Он пропустил голы на 6-й и 18-й минутах.

«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно тяжелый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть. Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать в каждом матче. Послезавтра домашний матч с «Нантом». Настрой на 3 очка», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Матвей Сафонов пропустил два гола от &laquo;Лиона&raquo;.«Лион» шокировал Сафонова двумя быстрыми голами. «ПСЖ» неожиданно проиграл дома и может упустить чемпионство

«ПСЖ» с 63 очками после 28 матчей сохраняет первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на одно очко, однако парижане сыграли на матч меньше.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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