«Порту» по пенальти обыграл «Паредеса» в Кубке Португалии

«Порту» выиграл у «Паредеса» в матче 1/16 финала Кубка Португалии — 1:1 (пен. — 3:1). Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

В конце первого тайма полузащитник «драконов» Секо Фофана открыл счет. После перерыва гостям удалось отыграться благодаря автоголу защитника Франсишку Моуры. Однако команды не выявили победителя в основное время.

В дополнительное время так же не было забито голов, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее были игроки «Порту».

Следующий соперник «Порту» по Кубку Португалии определится в матче «Лейрия» — «Лека».

Кубок Португалии

1/16 финала

«Порту» — «Паредес» — 1:1 д.в. (0:0)

Голы: Фофана, 40 — 1:0. Моура (в свои ворота), 57 — 1:1.

Серия пенальти — 3:1.