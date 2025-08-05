Бывший капитан «Порту» Жорже Кошта умер в возрасте 53 лет

Умер бывший защитник «Порту» Жорже Кошта, сообщает пресс-служба клуба. Экс-капитану «драконов» было 53 года.

Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Кошта играл за «Порту» с 1990 по 2005 год. Он провел за клуб 383 матча и забил 25 голов. В составе «Порту» защитник 8 раз становился чемпионом Португалии и 5 раз — обладателем Кубка страны, а также становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. За сборную Португалии он провел 50 матчей и забил 2 гола.

За тренерскую карьеру, которая длилась с 2006 по 2024 год Кошта работал в «Браге», «Клуже», АЭЛе и других клубах, а также возглавлял сборную Габона.