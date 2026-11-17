Претендент на пост президента ФИФА назвал глупым поступок Инфантино по делу Балогуна во время ЧМ-2026

Претендент на пост президента ФИФА Рамон Вега в интервью «СЭ» раскритиковал действующего главу организации Джанни Инфантино за резонансное решение во время чемпионата мира-2026.

— Скандал с Балогуном, когда ситуацию, как говорят, разрешил звонок президента США: у вас есть объяснение, как такое возможно?

— Вопрос не в том, как это возможно, а в том, как вы позволили этому случиться. Когда тебе звонит политик, нужно ответить: «Занимайтесь своей страной, это ваша работа, а я займусь футболом». Вот и все.

Конечно, тут есть и дипломатия. Но речь шла о целостности игры. И о глупости.

Скандал возник во время ЧМ-2026. Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить следующую игру. Однако после обращения президента США Дональда Трампа к Джанни Инфантино ФИФА приостановила действие дисквалификации, позволив форварду сыграть против Бельгии. Решение вызвало критику со стороны европейских футбольных функционеров и поставило под вопрос независимость дисциплинарных органов ФИФА.